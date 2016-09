Adelson reafirma que sua candidatura é pra valer e que sua eleição resgatará o progresso em Iaçu

“Voltamos para garantir ao nosso povo a retomada do crescimento de Iaçu”. Afirmou o líder politico do e candidato a prefeito Adelson Oliveira, nesta semana em que a campanha tomou forma e os carros de som e caminhadas e comícios tomam conta das ruas e praças da cidade e distritos rurais. “Na verdade interrompermos um ciclo de crescimento, e neste período as pesquisas revelaram altos índices de rejeição do prefeito atual. Viemos então, para resgatar a confiança do povo. Na verdade estou aqui por que houve um chamamento e por isso tive que retomar esta luta”.

Demonstrando disposição para o trabalho, Adelson revela: “O que eu ofereço e me comprometo é trabalhar com dedicação por dias melhores paro o nosso povo, principalmente no que diz respeito à recuperação e melhoria dos serviços públicos nas áreas de saúde, assistência social e a melhoria da qualidade do ensino que leva nossos jovens a cuidar do futuro do nosso país. Assim, eu acredito que pelas indicações das pesquisas, nossa candidatura trará mais uma vez uma vitória esmagadora na politica de Iaçu”.

Homologado pela justiça eleitoral

O pecuarista Adelson está filiado ao Partido Popular Socialista (PPS) e foi lançado candidato a prefeito pela coligação “Um Novo Sonho Para Iaçu”, que reúne os partidos PPS/SD/PRB/PCdoB, tendo como candidato a vice-prefeito o vereador Carlito Couto de Brito, o popular Carlito de Vavá, que já exerceu quatro mandatos na Câmara Municipal. Sobre sua condição de elegibilidade, Adelson afirma e comprova que sua candidatura não sofre nenhum impedimento, apresentando certidões da Justiça Eleitoral, tanto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) quanto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atestando sua ficha limpa para disputar as eleições de 2 de outubro. “O atual prefeito sustentou uma mentira durante os últimos dois anos, espalhando o boato de que eu estaria impedido de disputar as eleições”, disse Adelson, acrescentando que “categoricamente e perante a justiça, não tenho nenhum impedimento”. Esclarecendo o fato, ele acrescenta que “essa boataria está se dissipando pois a verdade sempre prevalecerá, e as pessoas vão poder sufragar sua verdadeira vontade nas urnas”, afirma Adelson com muita confiança na vitória.

Certidões Eleitorias

Referendando a firmeza da sua candidatura, Adelson apresenta certidões eleitorais que garantem a legalidade do seu direto de disputar as eleições com a garantia da Justiça.

Impugnados

A disputa em Iaçu envolve ainda mais duas candidaturas, a do ex-prefeito Maurilio José Ramos Sobrinho Macarrão, pelo PSD, e o atual prefeito Nixon Muniz Duarte Ferreira (PMDB), que tenta a reeleição pelo PMDB. Estas candidaturas estão em processo de impugnação na Justiça Eleitoral, esperando o julgamento, o que leva os candidatos a disputarem as eleições na condição de “sub-judice”.