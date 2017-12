Adapta Sertão promove capacitação de agricultores familiares em instituto agroflorestal no Rio de Janeiro

Desde a terça-feira, 28 de novembro, um grupo de agricultores, técnicos e técnicas agrícolas dos municípios da Bacia do Jacuípe estão participando desde até o próximo sábado, 2 de dezembro, de um intercâmbio e treinamento de novas técnicas de manejo com solo e culturas agrosilvopastoril, no Instituto Sinal do Vale, situado no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

As atividades transcorrem o dia inteiro envolvendo todos os beneficiários, que são capacitados por diversos técnicos na área de agricultura orgânica e produções alimentícias sustentáveis. Na última quarta e quinta-feira, foram ministrados novos conhecimentos sendo muito apreciados os ensinamentos passados pelo biólogo e especialista em permacultura, Jorge Nava. Os agricultores manejaram práticas desde a construção de uma caixa d’água com baixo custo, a base de ferro e cimento, passando pelo manejo de composto orgânico, até técnicas de reflorestamento em curva de nível.

Dentre os participantes, está um representante da Cooperativa de Produtores de Abacaxi de Itaberaba, Josaniel Santos Azevedo, que também é integrante da equipe técnica da Função Paraguaçu e do Projeto Cariangó, voltado par o reflorestamento da Bacia do Rio Paraguaçu.

Instalado em 250 ha em área de Mata Atlântica, a uma hor de distancia do Rio de Janeiro, o Instituto Sinal do Vale é composto por uma fazenda orgânica inovadora, um projeto de restauração florestal e resiliência comunitária, e um centro para retreats e eventos para a revitalização e reconexão das pessoas e grupos. A visão do Sinal do Vale é ser um catalisador para a mudança social e ambiental tangível, tanto em na comunidade local quanto na global.

Reservatório de baixo custo

Os participantes do intercâmbio conheceram novas técnicas de construção de reservatórios em estrutura de ferro e solo-cimento, como revelam as fotos a seguir: