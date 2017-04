Adão Negro é a mega atração do Carnaval de Palmeiras 2017

‘Anjo Bom’, ‘Eu Lovei’, ‘Louco Louco’, ‘Boa Malandragem’, ‘Feed Back’, ‘Pele Negra’, ‘Reggae, são alguns os muitos sucessos que serão apresentados pelo cantor de regeae Adão Negro e Banda, no próximo Carnaval da cidade de Palmeiras, o mais tradicional Carnaval da Chapada Diamantina, a completar 90 anos de folia. A folia via correr solta nas ruas da cidade colonial nos dias 24 a 28. Conforme o prefeito Ricardo Oliveira Guimarães (PSD), as dificuldades encontradas na prefeitura, assim que assumiu o mandato, não dava condições de realizar a festa, porém “o clamor da população a favor do Carnaval, nos levou a buscar parcerias para que a folia aconteça com muita animação”.

No mês de janeiro o prefeito reivindicou apoio do Estado para a realização do Carnaval, destacando a vocação turística da cidade. “O Carnaval de Palmeiras, além de ser uma festa linda e muito importante para a Chapada Diamantina, movimenta a economia local e traz benefícios para o município”, afirma Ricardo Guimarães.

Atrações

Sob os ritmos do tema “Um novo tempo, Um novo Carnaval”, a Comissão Organizadora da folia garante que as atrações vão agradar a todos os foliões. Além de Adão Negro, outros cantores e grupos musicais farão a animação, contando com a Banda Vera Cruz, D Look, Papazoni, Geff, Neide Vital, George e Banda, Orquestra Muvuca, Banda Energia e a indispensável Filarmônica Santa Clara, comandada pelo maestro Queirozinho.

Muitos blocos foram organizados pela juventude e grupos familiares da cidade, destacando-se As Diamantinas, blocos D8 Prime, Galera do Mandaca, Pau do Urubu e Whiskitório da Cerveja Privilege. No sábado, às 19h, o prefeito dará abertura oficial do Carnaval, com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo e a coroação da Rainha. Anteriormente, nesta sexta-feira, acontece a festa da rapaziada com o Carnazumba.