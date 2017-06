Acidente grave na BR 242, na Serra da Mangabeira, deixa uma vítima fatal

Por volta das 6:00 hs da manhã de 1º de junho, aconteceu um acidente envolvendo dois caminhões na Serra da Mangabeira. Segundo informações não oficiais, o motorista de um dos caminhões perdeu o controle do seu veículo que seguia sentido Salvador, invadiu a contra mão ficando atravessado entre as duas vias. Quando o motorista desceu do seu caminhão foi atropelado por outro que seguia na mesma direção, vindo a óbito no local. O acidente gerou um longo engarrafamento e só foi desbloqueada no final do dia.

Serra perigosa

A Serra da Mangabeira é um espigão rochoso que situa-se além dos contrafortes da Serra do Sincorá que forma a Chapada Diamantina. Este majestoso relevo geográfico fica situado entre os municípios de Oliveira dos Brejinhos e Seabra, formando a bacia hidrográfica em direção ao Rio São Francisco.

A Serra da Mangabeira é atravessada pela BR-242, formando vertiginosa ladeira marcada por curvas sinuosas, que seguem com a pista beirando penhascos altos e perigosos. O lugar possui uma paisagem muito bonita, mas sua beleza deixa motoristas e viajantes trafegando em clima tenso, sobretudo por saber do histórico de graves acidentes, que se repetem a cada mês. Conhecido pela ingremidade a serra é muito perigosa, cenário de vários acidentes e muitos deles fatais. Com isso quem passa pela serra, sente a tensão do local, pelo alto nível de atenção que é necessário ter. (Com informações do Chapadanews)