Abrindo a jornada, prefeito anuncia que IFBA trará educação profissionalizante para Utinga

Uma ação inovadora para a área da educação do município de Utinga foi anunciada pelo prefeito Joyuson Souza Vieira (PSL) durante a abertura da Jornada Pedagógica, na noite desta segunda-feira, 20, com o tema “Transformando vidas – do gesto à ação eficaz”. A educação profissionalizante fará parte das ações do novo ano letivo da rede municipal de ensino, através extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFBA, campus de Seabra. Além da inovação anunciada, o prefeito destacou que o clima de paz e harmonia está de volta para todos utinguenses, afirmando que na atual administração não haverá perseguições, nem decisões que afetem politicamente as pessoas. “Ninguém, absolutamente, ninguém será perseguido em nosso governo”, afirmou Joyuson no inicio da sua fala.

100% efetivo graduado

Outra revelação de respeitável constitucionalidade foi afirmada pelo prefeito Vieira, dando a conhecer que 100% dos professores da rede municipal de ensino são graduados e pós-graduados e que, 100% são efetivos do quadro por concurso público. O município inicia o ano letivo sem nenhum professor contratado. “Nenhum único professor da rede empunha um contrato de trabalho temporário ou tirado do colete do prefeito – disse Vieira – estamos diante de um público absolutamente concursado que adentrou na educação de Utinga pela sua competência e pela via legal do acesso ao serviço público”. Ele declarou que o quadro foi formado durante concursos que realizou nas duas gestões passadas.

São mais de 300 educadores orientados por supervisores e 16 coordenadores pedagógicos, para capacitar, com ensino de qualidade, em torno de 5.000 alunos, distribuídos por 40 escolas espalhadas na sede e zona rural. “Agora estou de volta para juntos elevarmos o nível de ensino para os altos patamares exigidos pelo Ideb, com um dos melhores corpos pedagógicos da Chapada Diamantina”, disse Vieira sob os aplausos do professorado.

Ensino profissionalizante

Representando o IFBA, a professora Laura Neto Dias do Sacramento apresentou a estrutura dos cursos profissionalizantes que serão aplicados em Utinga. Saerão cursos da modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada) de curta duração (16 a 20 horas), ofertando turmas de 25 vagas para formação de Pedreiros, Manejo de Irrigação, Processamento de Doces e Defensivos Naturais, além dos cursos técnicos de Agropecuária e Meio Ambiente, que terão duração de um ano e meio. Laura Sacramento destacou que os cursos FIC são predominantemente práticos, com maiores atividades em campo, com pequena carga teórica.

Encerrando a jornada, o secretário de educação Guilherme Cassio Santos de Santana, convidou a palestrante e líder Coaching, Tayanne Cavalcante, que abordou o tema “liderança Necessária”, empolgando a plenária com motivação em liderança. Coaching é um processo de transformação e aperfeiçoamento pessoal que possibilita a um indivíduo, ou a uma equipe, o desenvolvimento das mais variadas capacidades para que este possa alcançar rapidamente seus objetivos, sejam pessoais ou profissionais, em um curto espaço de tempo.