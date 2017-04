Abertura do carnaval nesta quarta tem Bell e entrega de chaves a Rei Momo

Shows acontecem na Praça Thomé de Souza, em Salvador, a partir de 18h. Há festa também na Barra e no bairro do Nordeste de Amaralina.

A abertura oficial do carnaval de Salvador 2017 acontece, nesta quarta-feira (22), na Praça Thomé de Souza (Praça Municipal), centro da cidade, e contará com a simbólica entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, show de Bell Marques e apresentações de outras 14 atrações.

Os circuitos Sergio Bezerra (que vai do Farol da Barra até o morro do Cristo) e Mestre Bimba (no bairro do Nordeste de Amaralina) também terão apresentações.

A programação no centro da cidade começa às 18h, quando 14 grupos culturais de estilos diversos sairão em cortejo do Terreiro de Jesus até a Praça Municipal. O cortejo contará com atrações como Olodum, Didá, Ilê Aiyê, Malê Debalê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Muzenza, Os Mutantes, Saku Xeio e Pai Burokô. O baile que dará início à festa servirá ainda para render homenagens ao escritor, sacerdote e artista plástico Deoscóredes Maximiliano dos Santos, mais conhecido como Mestre Didi, cujo centenário se comemora em 2017.

No palco montado em frente ao Palácio Thomé de Souza, uma orquestra formada por 40 músicos se apresentará logo após a chegada do cortejo. O “Baile das Orquestras” será comandado pelos maestros Fred Dantas, Zeca Freitas e Paulo Primo. Em seguida, às 20h, o prefeito de Salvdaor, ACM Neto, entrega as chaves ao Rei Momo, oficializando o início do período carnavalesco. Logo depois, por volta das 21h, o cantor Bell Marques se apresenta no local.

Barra

Na Barra, a festa no Circuito Sérgio Bezerra começa a partir das 19h15. No local, mais de 25 bandas de percussão e sopro se apresentam.

Circuito Mestre Bimba

No bairro do Nordeste de Amaralina, onde fica o Circuito Mestre Bimba, os foliões podem acompanhar diversas apresentações musicais a partir das 18h. Entre as atrações estão o grupoo de dança As Mucanas, As Dozelas, Sedução do Samba, Os Canibais, Complexo do Samba e Bloco Zumzumzum.

Trânsito

Quem vai de caro para o centro da cidade deve ficar atento às alterações feitas pela Transalvador no tráfego da região. O acesso de veículos e o estacionamento nas imediações da festa serão alterados a partir das 16h da quarta-feira e 0h da quinta-feira (23). As vias interditadas são a Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Thomé de Souza (Praça Municipal), Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Largo do Terreiro de Jesus, Ladeira da Praça (trecho entre a Rua José Gonçalves e a Praça Thomé de Souza), Rua das Vassouras e Rua do Tira Chapéu.

O acesso ao Centro Histórico será pela Rua do Tijolo e Rua de São Francisco. Já os veículos que saem da Avenida Sete de Setembro farão o retorno à altura do Edifício Sulacap e seguirão pela Rua Carlos Gomes.

Quem quiser ir à Barra curtir as festas encontrará proibição da circulação e o estacionamento de veículos nas imediações do Circuito Sérgio Bezerra, entre 15h da quarta-feira (22) e 4h da quinta-feira (23). As vias transversais da Avenida Oceânica, trecho entre o Largo do Farol da Barra e a Rua José Sátiro de Oliveira, serão interditadas a partir das 15h. Na Avenida Sete de Setembro (entre o Porto da Barra e o Largo do Farol da Barra), no Largo do Farol da Barra e na Avenida Oceânica (do Largo do Farol da Barra à Rua José Sátiro de Oliveira), a alteração começa às 17h.

Também a partir das 17h, passam a funcionar em sentido duplo de tráfego, a Avenida Sete de Setembro (entre a Rua Afonso Celso e a Rua Barão de Itapuã) e a Rua Cezar Zama (a partir da interseção com a Rua Barão de Itapuã até a Alameda Antunes). No mesmo horário, a Rua Barão de Itapuã terá o sentido de tráfego alterado.

Apenas moradores do bairro poderão trafegar – no sentido Centro / Barra /Ondina – do Porto da Barra à Avenida Princesa Izabel, seguindo pela Rua Drª Praguer Fróes, Rua César Zama, Rua Professor Lemos de Brito (Morro do Gavazza), Rua Afonso Celso, Rua Miguel Bournier, Avenida Centenário, Rua Professor Sabino Silva, Rua Professor Oswaldo Ribeiro (via marginal à Avenida Oceânica) até a Avenida Adhemar de Barros. No sentido Ondina / Centro, os moradores seguirão pelas avenidas Oceânica, Adhemar de Barros e Anita Garibaldi.

Demais veículos oriundos da Ladeira da Barra retornarão no Porto da Barra. Os que seguem no sentido Ondina / Centro seguirão pela Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira e Avenida Centenário.