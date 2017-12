A Cooperativa de Crédito Sicoob Sertão promove eleição dos novos delegados

Os territórios Piemonte do Paraguaçu, Jacuípe e Chapada Diamantina, estão sendo contemplados com a eleição dos novos delegados da Cooperativa de Crédito Sicoob Sertão, que representarão os cooperados que se encontram espalhados por 11 microrregiões, que são servidas pelos Postos de Atendimento (PA), espécie de agência bancária de crédito cooperativista. Os Delegados eleitos desempenharão papel de alta responsabilidade, visto que, são eles que representam todos os associados e decidem sobre todas as matérias que constituem objeto de decisão da Assembleia Geral da Cooperativa de Crédito Sicoob Sertão, cuja sede fica na cidade de Pintadas, no Território do Jacuípe.

Assembleias eleitorais

A eleição dos delegados de Itaberaba ocorrerá nesta quarta-feira, 6, a partir das 19h00, no Salão Paroquial Zumbi do Palmares, onde uma assembleia representativa dos mais de 2.000 cooperados locais, elegerão 13 delegados e 3 suplentes. Outras microrregiões já realizaram suas eleições como nas cidades de Ipirá, cuja assembleia ocorreu no dia 1°/12, seguida por Várzea da Roça, no dia 3; Ruy Barbosa, dia 4 e a sede da cooperativa em Pintada, que realiza sua eleição hoje à noite.

O jornalista e cooperado, Salvador Pereira de Souza, o popular Roger, que também é candidato a delegado, informa que serão eleitos 120 delegados e 30 suplentes, para representar mais de 30 mil cooperados que mantém capital integralizado no Sicoob Sertão. Nesse período estão agendadas as eleições nos PAs de Pé de Serra (6/12), Boa Vista do Tupim (7/12), Capela do Alto Alegre (7/12), Baixa Grande (12/12) e Utinga (13/12). O Conselho de Administração confirma para o próximo dia 17, a divulgação dos resultados da eleição.