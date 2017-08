A BrazilFoundation é reconhecida pela revista Exame como uma das Melhores ONGs do Brasil!

A BrazilFoundation, uma entidade brasileira em atuação há 17 anos, foi reconhecida como uma das 100 melhores ONGs do Brasil na primeira edição do Prêmio #melhoresOngs, uma iniciativa do Instituto Doar e da Revista Época. A premiação reconhece as 100 instituições com melhor gestão e transparência no país. O Brasil conta com mais de 300 mil organizações da sociedade civil, institutos, fundações filantrópicas e associações. A primeira edição da premiação contou com 1,500 inscrições e estar entre as 100 é motivo de muito orgulho.

A BrazilFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. A fundação trabalha com líderes, organizações sociais e uma rede global de apoiadores para promover igualdade, justiça social e oportunidade para todos os brasileiros. Em 17 anos de atuação, a BrazilFoundation já arrecadou mais de US$ 40 milhões que foram investidos em mais de 500 organizações sociais de todo o país nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Desenvolvimento Socioeconômico e Direitos Humanos.

Processos administrativos, financeiros, de comunicação devem ser públicos e transparentes. Metodologias, pedagogias e procedimentos de cada ONG com seu público não podem e nem devem ser comparáveis ou ranqueados, já a gestão e a transparência dos recursos sim.

O Instituto Doar, responsável pela iniciativa, acredita que há um ecossistema que se beneficia do processo todo. O objetivo desta premiação em parceria com a Revista Época é estabelecer padrões para a melhoria contínua, aumentando a legitimidade, reputação e recursos de doadores.

A fundadora da BrazilFoundation, Leona Forman, e Marcello Hallake, membro do Conselho Diretor, representaram a fundação na cerimônia de premiação. Entre os premiados, muitas organizações apoiadas pela BrazilFoundation como Instituto Elos, Casa do Zezinho, Vaga Lume, IPTI, Instituto C, Instituto Fazendo História, SPVS, IPÊ, Promundo, além de organizações apoiadas pelo programa de Doações Recomendadas como SOS Mata Atlântica, GRAAC e Fundação Estudar.