A beleza da jovem Rainha Thaynara vai animar a Festa dos Vaqueiros de Ibiquera

A animação toma conta de todo o município de Ibiquera com a proximidade da 19ª Festa dos Vaqueiros, que a Prefeitura Municipal prepara para acontecer no próximo dia 20, quando a cidade comemora seu 59º aniversário de emancipação. Para dar mais ênfase ao evento, foi eleita Rainha da Festa dos Vaqueiros a jovem Thaynara de Assis Barbosa, 16 anos, durante animado desfile na noite da sexta-feira, 11.

Atraindo as atenções de toda cidade, o desfile das belas garotas, na fina flor da idade juvenil, aconteceu em frente à Prefeitura, onde foi improvisada uma passarela no passeio público, cujo desfile foi acompanhado por uma equipe de jurados. Na mesma noite foram eleitas as Princesas, Latífany Ravelly Tito Souza Invenção, 15 anos e Alice Medrado Meireles, também com 15 anos.

Belas candidatas

Acompanhando todo o desfile, o prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB) parabenizou as jovens, Rainha e Princesas, que doravante representarão a beleza feminina ibiquerense na 19ª Festa dos Vaqueiros.

O desfile contou ainda com a beleza das candidatas Cleidiane dos Santos Lima, 19 anos; Raiana Oliveira Sales Leite, 15 anos; Vanessa Genésio dos Santos, 15 anos e Yara Maria Galdina da Silva, 16 anos, todas muito aplaudidas, revelando que a cidade tem muita gente bonita e com charme para encantar o público de muitos desfiles.

Atrações musicais

A noitada foi também motivadora para a descoberta de jovens aboiadores que, convidados a soltar a voz, entoaram aboios e músicas de vaqueiros, sendo aplaudidos pela multidão que lotou a área do desfile.

A 19ª Festa dos Vaqueiros acontece depois de alguns anos sem sua realização, com o povo aplaudindo o resgate do evento pela atual Administração “Nasce Uma Nova Ibiquera”. Numa semana de muitas atividades culturais, a festa contará com os shows dos cantores e bandas, Seu Maxixe, Sela Vaqueira, Lua Cheia e Chapéu de Couro, além das atividades culturais típicas da vaqueirama, como a Corrida de Argolinha, Desfile dos Vaqueiros, Alvorada e Arrastão Festivo, que será animado pelo Mini Trio Trovão Azul.