5.000 pessoas foram à convenção aclamar Dinho o candidato vitorioso das eleições

Surpreendente! Esta foi a exclamação dos líderes políticos e candidatos a vereadores, diante da multidão crescente que tomou conta da cidade de Boa Vista do Tupim no final da tarde, adentrando até à meia noite, da sexta-feira 5/8, quando o PSDB e os partidos aliados realizaram a convecção para homologar as candidaturas de Dinho Lopes (PSDB) e Léo Satélite (PMDB), a prefeito e vice. A cada momento chegavam delegações em caravanas dos distritos e povoados, além das centenas de jovens em suas motocicletas, que agitaram e animaram as ruas da cidade. Estimativas de membros da PM local, projetaram a multidão em torno de 5.000 pessoas entre o ambiente da convenção, a rua da quadra e na Av. 18 de Fevereiro, que permaneceram fervilhando de gente em festa com muita sonorização. A quadra coberta que abrigou a convenção permaneceu superlotada de eleitores e convidados, destacando-se a presença do deputado federal Jutahy Magalhães Junior (PSDB), o procurador de justiça, Doutor Dórea; a secretária de gabinete de ACM Neto, Rosema Maluf; os advogados Valter Ubiraney e Henrique Coimbra, o vereador Ricardo Pimentel, candidato a vice na chapa do PSDB de Itaberaba, além de muitas autoridades e lideranças locais.

União de lideranças

A campanha de Dinho tem surtido um grande efeito multiplicador ao atrair novas lideranças para sua campanha eleitoral. Na convenção lá estava Doutor João, o engenheiro, pecuarista e ex-candidato a prefeito, que discursou declarando seu apoio á Chapa Dinho e Léo. Não compareceu ao evento, mas o atual vice-prefeito, Eudo Mascarenhas Rafael Barros, que rompeu com o prefeito João Trabuco Gidu, também aderiu à candidatura de Dinho.

Durante a convenção todos os candidatos a vereadores discursaram falando de suas plataformas, tendo o PSDB e o PMDB atraído para a coligação os partidos PSC, PSB, PDT, PROS, PV, PP, DEM, PRB e PPS.