2º Passeio Cicloturistico agitou Milagres e destacou as atrações do turismo ecológico do municipio

Ciclistas de varias regiões da Bahia encontraram-se na cidade de Milagres, concentrando mais de 800 atletas e simpatizantes, no último domingo, 11, participando do 2º Passeio Cicloturistico de Milagres, motivando um domingo festivo para a população. Realizado pela empresa Mila Bike, o evento contou com o apoio da Prefeitura, que disponibilizou a quadra esportiva do Colégio ACM, onde serviu farto café da manhã com muitas frutas e sucos para todos os participantes.

Percurso ecoturístico

O passeio teve sua largada logo após o dejejum, com as centenas de ciclistas animados por um paredão de som, percorrendo as principais avenidas da cidade naquela manhã, chamando as atenções da população. Durante todo o percurso que somou 28 km, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde acompanhou o percurso dando assistência aos participantes.

Cortando vales e serras durante o longo percurso, os ciclistas ficaram extasiados diante da beleza rara do cenário ecológico da Caatinga agreste do município, cujo relevo é marcado por grandes falésias, penhascos de granito basáltico e vales profundos de extensas miragens.

Formando longas filas ou alternado em grupos nas paradas e descansos, os ciclistas percorreram a área sudeste atravessando a vertiginosa Trilha do Funil, visitando graúnas e cavernas abertas há milhares de anos nos grandes rochedos e penhascos.

Sitio histórico

O 2º Passeio Cicloturistico proporcionou também um momento histórico, na passagem pelo Casarão histórico das Quixabas, no interior de Milagres, local onde foi rodado o filme “Os Fuzis”, de Ruy Guerra, além do documentário “Os Braseiros”.

Conforme a Enciclopédia Online Wikpédia, o Casarão das Quixabas é uma edificação colonial do século XIX, construído sobre um inselberg (lagedo) no ano de 1847. Serviu também como cativeiro e local de aprisionamento e tortura de escravos. Um sítio histórico de relevante valor, que merece ser tombado pelo IPHAN para a os estudos sobre a ocupação do sertão baiano na fase do coronelismo.