2ª Argolinha do Sítio Umburanas vai agitar os vaqueiros em Boa Vista do Tupim

Neste final de semana a vaqueirama, cavaleiros e os peões de boiadeiro, vão estar todos concentrados na disputa da 2ª Argolinha do Sítio Umburanas, no interior do município de boa Vista do Tupim. O evento vem sendo organizado pelo vaqueiro Legal com o apoio de sua esposa Cibele, que também ama as cavalgadas.

O evento acontecerá nos próximos, 26 e 27, começando pela noite do sábado com o Forró dos Vaqueiros, tendo como atrações os shows de Alex Ouro, Gordo do Acordeom e Peterone do Arrocha. Haja sofrência e paixão da vaqueirada no terreiro da fazenda.

R$1.300 em Prêmios

Aos campeões da competição a comissão organizadora garante a entre de três prêmios em dinheiro, sendo R$700,00 para o 1° lugar, R$400,00 para o 2° colocado e R$200,00 para o terceiro classificado na disputa da argolinha. Vão ser também classificados o vaqueiro mais velho e o mai novo, além do peão mais arrumado e o que vier de mais longe.

No domingo pela manhã terá a inscrição dos vaqueiros e em seguida a Corrida de Argolinha no Prado que já está preparado e iluminado. Durante o dia, enquanto as duplas disputam a argolinha, o baile vai rolar solto com os shows dos cantores Ivan Junior, Edson da Viola e a Banda Fogo de Munturu. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal e terá como animador da vaqueirama o peão e aboiador Wigo Pinheiro.