27ª FEIRA DE FRANQUIAS CHEGA A SALVADOR PELA SEGUNDA VEZ

O evento acontece no Shopping Bela Vista entre os dias 19 e 21 de maio

Salvador vai receber pela segunda vez a 27ª Franchising Fair – Feira Nacional de Franquias, entre os dias 19 e 21 de maio, no Shopping Bela Vista. A Feira, que acontece nas principais capitais do país, é uma vitrine de oportunidades de negócios para investidores, empreendedores, empresários e pessoas interessadas em abrir o seu próprio negócio. “Uma das principais capitais do Nordeste, Salvador destaca-se pela sua importância estratégica na expansão do mercado de franquias e também pelo volume significativo de visitantes com elevado poder de investimento e negócios firmados nas edições anteriores.”, revela Ademar Pahl, diretor geral da Feira.

A Feira contará com 70 estandes, reunindo mais de 150 marcas franqueadoras de praticamente todos os segmentos do mercado. O público visitante encontrará opções de investimento lucrativos nas áreas de cosméticos, perfumaria, vestuário, alimentação, telefonia, beleza e estética, informática, idiomas, bijuterias, óticas, lazer e esporte, imóveis, turismo, serviços, calçados e acessórios, bebidas, cursos, limpeza e manutenção, fotografia, comunicação visual, livrarias, presentes, cafeterias, sorveterias e serviços automotivos dentre outros com opções de negócios disponíveis a partir de R$3.500 até R$1 milhão de reais.

Palestras e números

Além da exposição, o evento contará com a participação de consultores e diretores da área comercial em seus estandes para detalhar as informações das franquias e tirar dúvidas de todos os visitantes. Em parceria com o Sebrae e com consultorias especializadas, a Franchising Fair também promoverá encontros com renomados palestrantes em todos os dias da feira, todas com duração de 2h cada e com horários entre 15h, 17h e 19h nos dois primeiros dias. E no domingo, com horários das 15h e 17h .

No primeiro dia, sexta (19), o visitante poderá conferir palestras com os temas “Como Escolher a Franquia Certa”, “Franquia Como Primeiro Negócio” e “Oportunidades de Mercado”. Já no sábado (20), os temas serão “Passo a Passo para Comprar Uma Franquia”, “As Vantagens do Franchising” e “Oportunidades de Mercado”. No domingo, último dia de encontro e não menos importante, os visitantes irão conferir palestras com o tema “Plano de Negócios” e “Como Franquear o Seu Negócio”.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o ano de 2015 foi crescente para o setor de franquias com um faturamento de R$139, 593 bilhões, representando um aumento de 8,3% em relação ao ano anterior, 2014. Um número progressivo de redes franqueadoras, gerando cerca de 1,2 milhões de empregos diretos. No Nordeste, a receita da indústria de franchising representou 14% a mais no segundo semestre de 2015.

27ª Franchising Fair – Salvador

Local: Shopping Bela Vista (Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista, Salvador)

Data: 19 a 21 de maio de 2017

Horário: Sexta e Sábado das 14h às 21h e Domingo das 14h às 19h

Ingressos: R$ 30 (Válido para todos os dias do evento com acesso a todas as atividades)

Quer expor? www.relance.com.br