1ª FEIRA AGROPECUÁRIA DE ITABERABA REALIZOU MAIS DE R$1.0 MILHÃO EM NEGÓCIOS

A retomada das atividades do Parque de Exposição de Itaberaba, com a realização da 1ª Feira Agropecuária e da Agricultura Familiar, geraram negócios em torno de R$1.0 milhão, somando as vendas do leilão e os contratos dos agentes financeiros, provocando muita expectativa e ânimo em meio aos produtores rurais. O sucesso do evento realizado pela parceria da Prefeitura Municipal com o Sindicato Rural, entidade proprietária do parque de exposições, foi muito aplaudido pelas entidades e os expositores.

Para o presidente sindical, Alfredo Bezerra, “a atitude do prefeito Ricardo Mascarenhas foi muito positiva, ao assumir a realização da feira como uma política de fomento ao agronegócio, gerando emprego e renda que fortalecerão a economia do município”. Alfredo destacou ainda a dedicação do secretário de agricultura, Fabrício Martinez, “que em curto espaço de tempo conseguiu montar a feira muito bem organizada”.

Leilão alavancou os negócios

Ofertando animais puro sangue e lotes de bezerros e fêmeas produtoras de leite, o 3° Leilão do Balde Branco, canalizou a maior demanda de negócios da feira, totalizando mais de R$600 mil em vendas no pregão. Para o empresário rural Marcos Almeida, o popular Marquinhos do Leite, “o sucesso do leilão veio da qualidade dos lotes de animais expostos, atraindo a atenção de experientes produtores e compradores”.

Durante o bater do martelo nos arremates, muita animação cercou os produtores, que conviveram momentos de confraternização e negócios, regados ao bom whisky, cervejas e churrasco à vontade. Iniciado às 20h00, o leilão encerrou-se pela madrugada, depois de sucessivas rodadas de negócios.

Bancos presentes

A presença bancária mais marcante foi da Cooperativa de Crédito Sicoob Sertão, que montou estande, facilitando o financiamento aos agropecuaristas e agricultores familiares. Até o presidente do Sicoob Sertão, Genelicio Santiago, esteve acompanhando as atividades no parque de exposições.

Outros agentes financeiros também marcaram presença, como o Banco do Nordeste que disponibilizou R$1.0 milhão para financiamento, tendo fechado alguns contratos. Os gerentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica também circularam na 1ª Feira Agropecuária, realizando negócios com os produtores.

A 1ª Feira da Agricultura Familiar reuniu barracas de vários municípios, também alcançou exito, apesar das poucas vendas aos consumidores durante o evento. O excedente dos gêneros e frutos dos agricultores, foram adquiridos pela Prefeitura de Itaberaba para reforçar o cardápio da merenda escolar.