1ª caminhada de Leonardo surpreende o Jardim das Palmeiras

Nesta noite da segunda feira 29 de agosto, os moradores do Jardim das Palmeiras em Itaberaba, ficaram surpresos com a dimensão que tomou a primeira caminhada realizada pela chapa Leonardo (PSDB) e Pimentel (PV). Mais de 2.000 pessoas se uniram na caminhada que teve início no largo do Hospital Regional, onde um trio elétrico, estacionado, motivou os grupos animados pelos diversos candidatos a vereadores da coligação. Quando a caminhada começou a circular pelas ruas, os moradores abriram as portas para receber e abraçar Leonardo, ao tempo em que muitos populares seguiram acompanhando a movimentação dos políticos. Vários carros de som dos candidatos a vereadores e seus cabos eleitorais e seguidores, adentaram as ruas portando bandeiras e cartazes com o numero 45, fazendo apitaços e gritos de animação, sob muito som e canções politicas.

Caminhada do povo

“A caminhada do candidato do prefeito na semana passada foi fraca e a de Leonardo hoje, bombou”, comentou a moradora Dona Luzia Silva. O ajudante de pedreiro, Nilsinho, também admirou a multidão que tomou conta de toda a extensão da sua rua e exclamou: “Se continuar assim, ninguém tira a eleição de Léo, pois quem está aqui caminhando é o povo, enquanto na caminhada deles só tinha funcionário público”.

Discurso da mudança

Depois de muitas visitas e abraços do povão aos candidatos, a caminhada encerrou com muitos discursos durante a concentração no cruzamento do Bar do Peixe. Sob o trio elétrico utilizado como palanque, os candidatos a vereadores discursaram pregando a mudança e conclamando ao povo a reagir contra a dominação da família dos Mascarenhas. “Chega de corrupção na Prefeitura”, bradou a candidata a vereadora, Marisa, que moradora do Jardim das Palmeiras, ao pedir o voto dos amigos e moradores do bairro.

Nesta noite o povo ouviu os discursos da maioria dos 52 candidatos a vereadores da coligação, encerrando o evento aplaudindo os discursos de Leonardo e Pimentel, que conclamaram o povo a trilhar a caminhada por “uma Itaberaba Livre da corrupção, do abandono da saúde, da falta de segurança, do péssimo nível de educação e do desemprego”.