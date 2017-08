19ª Festa dos Vaqueiros de Ibiquera será a grande atração da Chapada Diamantina em agosto

Programada pela Prefeitura Municipal de Ibiquera para acontecer nos dias 19 e 20 deste mês, a 19ª Festa dos Vaqueiros, nos dias 19 e 20, vem se tornado a maior atração para o turismo de eventos na Chapada Diamantina, neste mês de agosto. Tanto pelos megas espetáculos musicais que trarão bandas renomadas como a Sela Vaqueira, com seu novo DVD “Vem Pra Roça”, quanto pelas comemorações dos 59 anos de emancipação politico administrativa do município que, atualmente vem sendo administrado com nova visão, sob a liderança do jovem prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB).

“Nasce uma nova Ibiquera”, revela o prefeito Ivan Almeida, ao citar o slogan da nova gestão pública do município. “Com esse espírito de renovação e mudança tão esperado por nossa população, faremos tudo diferente, com o objetivo de ofertar para nossa população ibiquerense o futuro e a alegaria que nosso povo tanto merece”, afirmou o prefeito Ivan, ao anunciar a programação da Festa dos Vaqueiros.

Grandes atrações

No período de 14 a 20, acontece a Semana da Cidade com várias manifestações cívicas, culturais e esportivas, envolvendo toda a população e filhos distantes que retornam para abraçar a terra amada. No sábado 19, ocorrerá o desfile cívico e a tradicional corrida rustica pela manhã, que vem atraindo a participação de atletas de dezenas de municípios circunvizinhos. Mas é a noite que a animação dos vaqueiros, peões de boiadeiros e e muita moça bonita, esquentam as animação diante dois shows musicais com cantores e bandas. No palco dos espetáculos musicais vãos desfilar o forrozeiro Seu Maxixe e as bandas Lua Cheia, Chapéu de Couro e Sela Vaqueira.

Desfile dos Vaqueiros

O Desfile dos Vaqueiros e a Missa Campal, são outras atrações para o turismo religioso e de aventuras, no domingo 20, quanto acontecerão as disputas da Corrida de Argolinha, com a vaqueirama a cavalo tentando conquistar os grandes prêmios.

Para montar a festa e tantos eventos, a gestão da Prefeitura formou diversas comissões, com os secretários e diretores municipais todos empenhados, com muito pessoal de apoio e voluntários.

Para o comercio em geral, a festa proporciona oportunidade para que muitos tenham renda extra, seja montando barracas, aluguel de casas para visitantes, hospedagem, diante de muito consumo de comidas, bebidas e lembranças artesanais.