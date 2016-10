191 urnas eletrônicas receberão os votos dos eleitores neste domingo em Itaberaba, Boa Vista do Tupim e Ibiquera

A Justiça Eleitoral, através da 42ª Zona de Itaberaba estará disponibilizando este ano, 191 urnas eletrônicas para colher a votação do eleitorado dos municípios de Itaberaba, Boa Vista do Tupim e Ibiquera. Informa o chefe do cartório eleitoral, Arnold Pina Viera, destacando os esforços que a equipe técnica e serventuários do cartório tem empreendido para deixar tudo pronto para as eleições neste domingo, 2 de outubro.

A distribuição das urnas eletrônicas será conduzida pelos mesários de cada seção eleitoral, sendo instaladas 133 em Itaberaba, 47 em Boa Vista do Tupim e 11 urnas em Ibiquera. As atividades do dia das eleições estarão envolvendo em torno de 812 mesários, somando os serventuários do cartório.

As atividades da zona eleitoral estão sendo presididas pela juíza eleitoral , Renata Furtado Foligno com o acompanhamento do promotor público eleitoral Thyego de Oliveira Matos.