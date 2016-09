10 estados e DF têm protestos contra Michel Temer no 7 de Setembro

Manifestações ocorrem em AL, BA, DF, GO, MG, PA, PE, RJ, RR, SP e SC. Em alguns locais, ‘Grito dos Excluídos’ vira ato contra o presidente.

Protestos contra o presidente Michel Temer ocorrem em ao menos dez estados e no Distrito Federal nesta quarta-feira (7), Dia da Independência. Em alguns locais, as manifestações contra o presidente foram realizadas durante o Grito dos Excluídos, ato tradicionalmente realizado por movimentos sociais no 7 de Setembro.

Até as 12h, as manifestações ocorriam em Alagoas, Bahia, Goiás, Minas, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, além de DF. Não havia registro de violência.

Protestos na Bahia

Manifestantes caminham nas ruas do centro de Salvador no final da manhã desta quarta-feira (7), em ato que saiu do Campo Grande em direção à Praça Castro Alves, para protestar contra o impeachment de Dilma Rousseff e o governo do atual presidente, Michel Temer.

O protesto faz parte do tradicional “Grito dos Excluídos”, mobilização popular que pelo 22º ano desfila no 7 de setembro, desta vez com o tema “Vida em primeiro lugar”.

Além do Grito dos Excluídos, a manifestação também é organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pelos movimentos Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.

Segundo Cedro Silva, presidente da CUT na Bahia, 15 mil pessoas participam da mobilização na capital baiana. Até por volta das 11h30, a Polícia Militar ainda não tinha divulgado a estimativa.

Os manifestantes se concentraram desde as 9h na Praça Dois de Julho, no Campo Grande. A caminhada saiu após o desfile cívico, por volta de 11h10.

Os integrantes do protesto utilizam bandeiras que pedem a saída de Michel Temer da presidência e reivindicam novas eleições gerais. Estudantes e integrantes de movimentos sociais e políticos participam do ato.

“Não precisamos usar máscaras. Estamos aqui de cara limpa”, disse o padre José Carlos, organizador do Grito dos Excluídos, durante a mobilização. Fonte: g1.globo.com/bahia