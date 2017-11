1.220 agricultores familiares de Iaçu receberam o Cadastro Ambiental Rural

Centenas de agricultores familiares do município de Iaçu foram cadastrados no Cadastro Ambiental Rural que na Bahia ganhou a extensa denominação de Sistema Florestal de Imóveis Rurais do Estado da Bahia (CEFIR). O beneficio chegou através a parceria firmada pelo prefeito Adelson Sousa de Oliveira, com o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), sendo cadastrados no município o total de 1.220 imóveis rurais dos pequenos agricultores familiares.

Conforme a secretária municipal da agricultura, Zorilda Souza, o beneficio chegou para os pequenos produtores que tem imóveis rurais com até quatro módulos fiscais. Ela destacou que a prefeitura também beneficiou 350 pequenos produtores da região do Distrito de Lajedo Alto, com a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP, que passarão a ser indenizados pelo Programa Garantia Safra, do governo federal.

O que é o CEFIR

O Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais do Estado da Bahia (Cefir), é obrigatório e de natureza declaratória, conforme determina o Código Florestal Brasileiro, de 2012, que havia dado prazo de cinco anos para que proprietários realizassem a declaração, incluindo o cadastro da Reserva Legal e a regularização de passivos ambientais.

O Cefir corresponde, no Estado da Bahia, ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), no âmbito federal, criado pelo Código Florestal Brasileiro. O seu principal objetivo é a formação de um banco de dados de informações que servirão para o controle, o monitoramento e o planejamento ambiental e econômico do estado.